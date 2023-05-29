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Spor

Süper Lig'de 36'ıncı haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dorukta. Galatasaray bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmek için Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçın hakemi belli oldu. İşte 36'ıncı haftanın hakemleri.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:14 - Güncelleme:
Süper Lig'de 36'ıncı haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 36'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği MKE Ankaragücü maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacağı maçta Zorbay Küçük görev alacak.

Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan

Fenerbahçe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Sivasspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek

Fatih Karagümrük-Kayserispor: Murat Erdoğan

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