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Spor

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın başlayacak

Süper Lig'in 37. haftasında perde yarın oynanacak ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla açılacak.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın başlayacak
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Haftanın açılış maçında ikas Eyüpspor, Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 37. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

25 Mayıs Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Papara Park)

19.00 Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

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