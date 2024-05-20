Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de 37. hafta dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de haftanın sona ermesiyle VAR kayıtlarını yayınladı.

VAR hakemi Gustavo Correia: "Cihan, penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor."

Hakem Cihan Aydın: "Tamam. Gustavo, geldim."

Gustavo Correia: "Cihan, temas noktası burası tamam mı?"

Cihan Aydın: "Tamam."

Gustavo Correia: "Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?"

Cihan Aydın: "Tamam, gördüm. İki numara."

Gustavo Correia: "İki numara, evet."

Cihan Aydın: "Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?"

Gustavo Correia: "Doğru, doğru."

Cihan Aydın: "Tamam, teşekkürler."

İŞTE 37. HAFTANIN VAR KAYITLARI



