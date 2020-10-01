Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

AA 01 Ekim 2020 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 09:20

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)



3 Ekim Cumartesi:



13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)



4 Ekim Pazar:



13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)



16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)