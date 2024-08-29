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Spor

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ile birlikte açılıyor.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana

1 Eylül Pazar:

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin

Not: Gaziantep FK haftayı BAY geçecek

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