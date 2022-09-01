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Spor

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 12:43 - Güncelleme:
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Haftanın açılış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda son şampiyon Trabzonspor'u ağırlayacak.

Müsabakanın başlangıç düdüğü saat 21.00'de çalacak.

Süper Lig'de 5. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

3 Eylül Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

4 Eylül Pazar:

19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

5 Eylül Pazartesi:

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

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