İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2021 Perşembe / 9 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4629
  • EURO
    9,973
  • ALTIN
    484.183
  • BIST100
    1423.27
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:16
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.