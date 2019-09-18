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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
 
20 Eylül Cuma:
 
20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya
 
21 Eylül Cumartesi:
 
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler
 
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
 
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
 
22 Eylül Pazar:
 
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat
 
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
 
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
 
23 Eylül Pazartesi:
 
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
 
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa 
 

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