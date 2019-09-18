Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
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