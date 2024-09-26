Süper Lig'de 7. hafta yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası yarın yapılacak Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir müsabakasıyla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Gain Park)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

29 Eylül Pazar:

16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)