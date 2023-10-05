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Spor

Süper Lig'de 8. hafta yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Haftanın son maçı ise Kasımpaşa-Fenerbahçe arasında Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Süper Lig'de 8. hafta yarın başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Haftanın açılış gününde Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü, Yukatel Adana Demirspor ise Yeni Adana Stadı'nda Trabzonspor'u saat 20.00'de konuk edecek.

SÜPER LİG'DE 8. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stadı belli değil)

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Tüpraş)

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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