Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta, yarın oynanacak Kayserispor-Çaykur Rizespor müsabakasıyla başlayacak. Aynı zamanda Galatasaray ile Beşiktaş da yarın saat 19.00'da derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı milli aranın ardından yarın, 22 Ekim Pazar ve 23 Ekim Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın saat 13.30'da Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 9. hafta, sezonun ilk derbisine de sahne olacak. Yarın saat 19.00'da Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Hafta Fatih Karagümrük - Adana Demirspor ve Trabzonspor - Corendon Alanyaspor mücadeleleriyle tamamlanacak.
Ligde 9. haftanın programı şöyle:
Yarın
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor
16.00 Konyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
22 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü
19.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor
23 Ekim Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor
20.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor