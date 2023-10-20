Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta, yarın oynanacak Kayserispor-Çaykur Rizespor müsabakasıyla başlayacak. Aynı zamanda Galatasaray ile Beşiktaş da yarın saat 19.00'da derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı milli aranın ardından yarın, 22 Ekim Pazar ve 23 Ekim Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın saat 13.30'da Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 9. hafta, sezonun ilk derbisine de sahne olacak. Yarın saat 19.00'da Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Hafta Fatih Karagümrük - Adana Demirspor ve Trabzonspor - Corendon Alanyaspor mücadeleleriyle tamamlanacak.

Ligde 9. haftanın programı şöyle:

Yarın

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor

16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor

16.00 Konyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor

19.00 Galatasaray - Beşiktaş

22 Ekim Pazar

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü

19.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor

23 Ekim Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor

20.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor