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Spor

Süper Lig'de beklenmedik ayrýlýk! Samsunspor, Hüseyin Eroðlu ile yollarý ayýrdý

11 yýlýn ardýndan Süper Lig'e yükselme baþarýsý gösteren Yýlport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroðlu ile yollarýn ayrýldýðýný açýkladý. Ýþte detaylar...

27 Eylül 2023 Çarþamba 12:38 - Güncelleme:
Süper Lig'de beklenmedik ayrýlýk! Samsunspor, Hüseyin Eroðlu ile yollarý ayýrdý
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Süper Lig ekibi Samsunspor, Hüseyin Eroðlu ile yollarý ayýrma kararý aldý.

Yapýlan açýklamada, "11 yýlýn ardýndan Süper Lig hasretine son veren Þampiyonluðumuzun mimarlarýndan Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroðlu ile bugün yapýlan görüþmelerin ardýndan iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karþýlýklý olarak yollarýmýzýn ayrýlmasý konusunda mutabakata varýlmýþtýr.

Kýymetli Hüseyin Eroðlu'na, Samsunsporumuza yaptýðý katkýlar ve yaþattýðý mutluluklar için teþekkür eder, bundan sonraki kariyerinde baþarýlar dileriz." denildi.

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