Süper Lig ekibi Samsunspor, Hüseyin Eroðlu ile yollarý ayýrma kararý aldý.

Yapýlan açýklamada, "11 yýlýn ardýndan Süper Lig hasretine son veren Þampiyonluðumuzun mimarlarýndan Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroðlu ile bugün yapýlan görüþmelerin ardýndan iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karþýlýklý olarak yollarýmýzýn ayrýlmasý konusunda mutabakata varýlmýþtýr.

Kýymetli Hüseyin Eroðlu'na, Samsunsporumuza yaptýðý katkýlar ve yaþattýðý mutluluklar için teþekkür eder, bundan sonraki kariyerinde baþarýlar dileriz." denildi.