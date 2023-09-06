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Spor

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Çağdaş Atan Kayserispor'a veda etti

Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kayserispor'dan ayrıldığını duyurdu. Genç teknik adam, 'Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum...' ifadeleriyle Kayserispor'a veda etti.

6 Eylül 2023 Çarşamba 18:48 - Güncelleme:
Süper Lig'de bir ayrılık daha! Çağdaş Atan Kayserispor'a veda etti
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Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kayserispor'dan ayrıldığını duyurdu.

BAŞAKŞEHİR İÇİN İSTANBUL'DA

Öte yandan Çağdaş Atan'ın Başakşehir ile görüşmek için İstanbul'a geldiği belirtildi.

İŞTE AYRILIK AÇIKLAMASI

"Kayseri bana ilk günden itibaren kucak açtı, hayatımda hiç sevilmediğim kadar sevildim. Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık... Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık, birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamanı.

Ayrılırken en mutlu olduğum şey, bu oyuncu grubuyla da yapabileceğimizi kanıtlamak. İnşallah transfer tahtası açıldığında, Kayserispor yapacağı takviyelerle bu oyuncu grubunu daha da başarılı kılacak hamlelerle hak ettiği yerde olacaktır.

Kayseri'de geçirdiğim süre boyunca çok özel bir destek gördüm. Kayseri için gecesini gündüzüne katan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin hamiliğinde, milletvekillerimiz Sayın Hulusi Akar ve Sayın Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek zor günlerimizde bize destek oldular. Yürekten teşekkür ederim.

Başkanımız Sayın Ali Çamlı ile özel bir ilişkimiz oldu. Kendisi kulüp için büyük bir şans. Sportif Direktörümüz Murat Duman da dert ortağım olarak her anımda bana destek olan kişiydi. Kulüp personelimizden, yönetim kurulumuza herkese içten teşekkür ederim. Büyük Kayserispor taraftarı, sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemeniz. Bu kulübün esas gücü sizlersiniz.

Oyuncularım, benimle kader birliği yapan evlatlarım. Sizlerle ayrı ayrı vedalaşacağım... Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden. İçim buruk olsa da, hepinizi çok seviyorum değerli Kayseri halkı. Sofranızda her zaman bir tabağım olduğunu bilerek ayrılıyorum bu şehirden. Hakkınızı helal edin."

20 Haziran 2022 yılında Kayserispor'da göreve başlayan ve 43 maçta takımın başında olan Çağdaş Atan bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor'un başında toplamda 62 puan toplayan Çağdaş Atan, maç başına 1.44 puan ortalaması tutturdu.

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