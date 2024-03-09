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Spor

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Görevi bıraktığını duyurdu

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

9 Mart 2024 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
Süper Lig'de bir ayrılık daha! Görevi bıraktığını duyurdu
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor maçının ardından görevi bıraktığını açıkladı.

İşte o sözler:

"GÖREVİ BIRAKIYORUM"

"Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Bir değişik hava gelmesi lazım. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. bunu yapmak zorundayım."

"Bazen yüzlerin değişmesiyle de bir fark oluyor. Geçen hafta Trabzonspor 3-0 mağlup oldu ama bir şey değişmedi. Bu takıma ve kulüplere saygı göstererek doğru bir zamanda bu kararı aldığımı düşünüyorum."

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