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Spor

Süper Lig'de bir ilk! Yarı otomatik ofsayt sistemi kullanıldı

Ligin ikinci yarısından itibaren kullanılacak olan yarı otomatik ofsayt sistemi bugün ilk kez Başakşehir - Alanyaspor maçında kullanıldı.

13 Ocak 2024 Cumartesi 16:51 - Güncelleme:
Süper Lig'de bir ilk! Yarı otomatik ofsayt sistemi kullanıldı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir FK ile Alanyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Hakem Arda Kardeşler'in görev yaptığı karşılaşma adeta golle başladı. Konuk Akdeniz temsilcisi. ikinci dakikada Cordova'nın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede dakikalar 19'u gösterdiğinde ise tarihi bir an yaşandı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ İLK KEZ KULLANILDI

19. dakikada Alanyaspor sağ kanattan bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Novais'in ceza sahasına gönderdiği topu Deniz karşıladı. Sağ kanada doğru gönderilen top bir kez daha Novais'de kaldı. Portekizli oyuncunun altı pasa doğru gönderdiği topa Furkan gelişine vurdu.

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