Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir FK ile Alanyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Hakem Arda Kardeşler'in görev yaptığı karşılaşma adeta golle başladı. Konuk Akdeniz temsilcisi. ikinci dakikada Cordova'nın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede dakikalar 19'u gösterdiğinde ise tarihi bir an yaşandı.

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19. dakikada Alanyaspor sağ kanattan bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Novais'in ceza sahasına gönderdiği topu Deniz karşıladı. Sağ kanada doğru gönderilen top bir kez daha Novais'de kaldı. Portekizli oyuncunun altı pasa doğru gönderdiği topa Furkan gelişine vurdu.