Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşadı.

Sabah'ın haberine göre; yıldız oyuncunun Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazandığı ve çalım attığı maçı Kasımpaşa karşısında oynadı.

22 ikili mücadelenin 15'inden galip ayrılan Ferdi, 7 kez da rakiplerini çalımladı. 12 defa da sahipsiz top kazanan Ferdi, %87.9'da pas isabeti sağladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile 35 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin adı, birçok Avrupa deviyle anılıyor.