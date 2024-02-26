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Spor

Süper Lig'de bir ilki başardı! Ferdi Kadıoğlu'ndan inanılmaz performans

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu her geçen gün performansını katlayarak geliştiriyor. Başarılı futbolcu son olarak Süper Lig kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. İşte haberin detayları...

26 Şubat 2024 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
Süper Lig'de bir ilki başardı! Ferdi Kadıoğlu'ndan inanılmaz performans
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Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşadı.

Sabah'ın haberine göre; yıldız oyuncunun Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazandığı ve çalım attığı maçı Kasımpaşa karşısında oynadı.

22 ikili mücadelenin 15'inden galip ayrılan Ferdi, 7 kez da rakiplerini çalımladı. 12 defa da sahipsiz top kazanan Ferdi, %87.9'da pas isabeti sağladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile 35 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin adı, birçok Avrupa deviyle anılıyor.

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