Süper Lig'de bomba transfer! Beşiktaş'tan Ivan Rakitic hamlesi

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a menajerler tarafından dünyaca ünlü yıldız önerildi. Bu teklif, büyük heyecan yarattı. 35 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen bonservisini alabileceği iletildi. Yönetim operasyon için hemen düğmeye bastı. İşte Kara Kartal'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

BİRÇOK İSİMLE TEMAS HALİNDE

Teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak ön eleme maçları öncesinde stoperle beraber orta saha hattına da takviye yapılmasını istiyor. Bundan dolayı çalışmalarına başlayan yönetim, orta saha konusunda birçok isimle temas halinde.

İMZA PARASI TALEBİ TEMASLARI YAVAŞLATTI

West Ham United'la Konferans Ligi'ni kazanmasının ardından Ada ekibiyle yollarını ayıran Manuel Lanzini'yle temaslara başlayan Siyah Beyazlılar, oyuncunun 2.5 milyon Euro maaş artı 1 milyon Euro da imza parası talep etmesi sonrasında temasları yavaşlatmıştı.

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Ön libero hattında yeni bir takviyeye ihtiyaç duyan Beşiktaş, Fransa Lig 1 ekibi Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka için görüşmelere başlamıştı. Oyuncuyu uzun temaslar sonunda ikna eden ve Nice'le de bedelsiz kiralama üzerinden anlaşan Kara Kartal, satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Son olarak 6 milyon Euro seviyesine kadar inen Fransız kulübüyle görüşmelere devam eden idareciler, bu bedeli olabildiğince düşürmek için formül arayışında... Kartal, 22 yaşındaki futbolcuyu da yeni haftada renklerine bağlamayı hedefliyor.

İLK HAMLE EMRECAN BULUT

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un transferi için kulübü Somaspor ile anlaşma sağladı. Genç takım hamlesi için düşünülen Emrecan, geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla 16 gole imza atmıştı.

IVAN RAKITIC BOMBASI

Alexis Beka Beka, Daler Kuzyaev, Manuel Lanzini gibi isimler için çalışmalarda bulunan yönetime son olarak menajerler aracılığıyla önemli bir isim önerildi... O futbolcu, İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın formasını giyen dünyaca ünlü orta saha Ivan Rakitic...

BEDELSİZ GELEBİLİR

Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcunun, bonservisini alarak bedelsiz olarak transfer olabileceği bilgisi, Beşiktaş Yönetimi'yle paylaşıldı. Başarılı oyuncu, geçen sezon Sevilla'yla tam 51 maça çıkıp 2 gol ve 6 asistle oynamıştı. Kariyerinde daha önce Barcelona ve Schalke gibi takımlarda da oynayan Hırvat futbolcu, 4 milyon Euro piyasa değerine sahip.