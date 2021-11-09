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Spor

Süper Lig'de Çağdaş Atan sürprizi! Ünlü isim açıkladı

Çağdaş Atan Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayırmasının ardından henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlamamışken ünlü gazeteci ve yorumcu Ali Ece'den sürpriz bir öneri geldi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın iyi bir yardımcı hocaya ihtiyacı olduğunu belirten Ece, “Çağdaş Atan Beşiktaş'a geri dönmeli.” diye konuştu.

9 Kasım 2021 Salı 11:39 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 11:39
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Süper Lig'de son olarak Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Çağdaş Atan bu sezonun üçüncü haftasında kulüple yollarını ayırmıştı. Henüz hiçbir takımla anlaşma sağlamayan genç teknik adamla ilgili ortaya ilginç bir fikir atıldı. Beşiktaşlı gazeteci Ali Ece, Çağdaş Atan'ın Beşiktaş'a dönmesi gerektiğini belirterek Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde tekrardan yer almasını söyledi.

"ÇAĞDAŞ ATAN BEŞİKTAŞ'A DÖNMELİ"

Vole yorumcusu Ali Ece, Son Raund adlı programda Çağdaş Atan'ın Beşiktaş'a dönmesi ve Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak görev alması gerektiğini söyledi. Ali Ece Çağdaş Atan'ın eğer gelecekte Beşiktaş teknik direktörü olarak görev alma planı varsa, Sergen Yalçın'ın da Avrupa'da kulüp çalıştırma düşüncesi varsa gelip Beşiktaş'ta teknik ekibe katılması gerektiğini belirtti. Ece, ben birinci hoca oldum, artık ikinci hoca olmam düşüncesinin varsa doğru olmadığını söyledi. Ece sözlerine şöyle devam etti: "Sergen Yalçın başarılı yardımcılarıyla dikkat çekti. Çağdaş Atan Beşiktaş'a dönmeli. İki ismin de birbirine ihtiyacı var. Sergen Yalçın'ın form düşüklüğünün sebebi alışık olmadığı yüksek tempo.

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