Memphis Depay Avrupa'daki Lyon, Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid deneyimlerinin ardından Güney Amerika'nın yolunu tutmuştu. 2024 yaz transfer döneminde büyük liglerden gelen ilgiye karşın tercihini Brezilya ekibi Corinthians'tan yana kullanan Memphis Depay 1 yıllık aradan sonra Avrupa futboluna geri dönmeye hazırlanıyor.

MEMPHİS DEPAY DÜNYA KUPASI'NI HEDEFLİYOR

Hollanda basınında Memphis Depay ile ilgili yeni gelişme duyuruldu. Yıldız forvetin 2026 Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer almak için Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi.

Memphis Depay için bu yaz Avrupa'dan yoğun bir ilgi olmadığı buna karşın oyuncuya teklifler olabileceği aktarıldı.

Corinthians'ta maddi problemler de yaşayan Memphis Depay'ın ise her koşulda Brezilya'dan ayrılmak istediği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

Memphis Depay için Beşiktaş iddiasını ise Brezilya basını açıkladı. Haberde siyah beyazlıların 31 yaşındaki oyuncu ile temasta olduğu belirtildi.

Santrfor hattında tek seçeneği Tammy Abraham olan Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerine kadar Memphis Depay için girişimini sürdüreceği öğrenildi.

Memphis Depay'ın ise maaş konusunun aşılması durumunda Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Memphis Depay 49 maçta sahaya çıktığı Corinthians formasıyla 15 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.