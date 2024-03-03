Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşması, hem her iki takımın kaderini hem de zirve hattındaki diğer ekiplerin kaderini etkileyecek... Haftanın en kritik maçında ezeli rakipler bu maçtan golcüleriyle sonuç almaya çalışacak. Bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan ancak 18'lik Semih'le ivme yakalayan Beşiktaş, genç golcüsüne güveniyor. Ligde 17. haftadan itibaren düzenli şans bulmaya başlayan Semih Kılıçsoy, 11 maçta 9 gol atarak takımının en skoreri oldu.

MAURO SON MAÇLARDA SUSKUN

Aslan'ın gol silahı Mauro Icardi ise sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıktan sonra bir türlü toparlanamadı. Son 6 maçta penaltıdan 2 gol atabildi... Ancak 14 gol ve 6 asistle, takımının en skoreri. 3 Beşiktaş derbisini de boş geçmeyen Arjantinli, bu maçlarda 5 gol attı. Derbiye tek idmanla çıkacak olan tecrübeli forvetin, sakatlığı devam ediyor... Tangocu yıldız, Süper Lig'de penaltı harici son golünü 25 Kasım 2023'te Alanyaspor'a attı. Siyah-Beyazlılar'ın genç forveti Semih, Icardi'ye göre şu anda bir adım önde.

SEMİH KILIÇSOY DAHA FORMDA

Semih Kılıçsoy ise 2024 yılının en golcü iki futbolcusundan biri. Yeni takvim yılında 8 gol attı. Trabzon derbisinde 2 kez ağları salladı. Önemli takımların gözlemcileri de bu maçta yakından takip edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı son beş lig maçının dördünde gol atmayı başardı. İki futbolcunun pozisyon istatistikleri kıyaslamasında ise Icardi önde. Kafa vuruşu, gole dönüştürme gibi alanlarda Arjantinli bariz üstün. Semih ise dribbling, sağ ayakla gole çevirme, daha fazla fırsat yaratma gibi kritiklerde önde.

DEV MAÇ USTASI OKAN BURUK

G.Saray'ın Beşiktaş karşısındaki en büyük kozlarından birisi de Teknik Direktör Okan Buruk olacak. Deneyimli çalıştırıcı, derbilerdeki başarısıyla öne çıkıyor. Buruk; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaştığı 10 maçtan 7 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı. Tek yenilgisi ise Beşiktaş'a karşı.

SANTOS'UN İLKİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ise ilk 'derbi'sine çıkıyor. Tüpraş Park'ta henüz yenilgi yüzü görmeyen ve gol yemeyen Portekizli hoca, bu serisini Galatasaray karşısında sürdürmek istiyor. Santos ilk büyük maçında Trabzon'u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.