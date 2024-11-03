Süper Lig'de lider Galatasaray'ın BAY geçtiği 11. haftada rakibinden 8 puan geride olan Fenerbahçe, en çok zorlandığı Trabzon deplasmanına çıkıyor. Son yıllarda Bordo-Mavililer ile oynadığı maçlar sonrası kötü hikayeler yaşayan Sarı-Lacivertliler, bu anlamda kritik bir derbi oynayacak. Kanarya'nın ligdeki en kötü deplasman karnesi Trabzon ve Beşiktaş'a karşı. Bordo-Mavililer ile dış sahada oynadığı 50 maçta 18 galibiyet ve 12 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 20 kez sahadan yenik ayrıldı. Fırtına ise 2016'da açılan yeni stadında oldukça başarılı.

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN SERİSİ 24 MAÇ

Trabzon'un yeni stadında oynanan 8 maçın 4'ünü Trabzon kazandı, F.Bahçe 2 kez galip geldi. Geçen sezonki olaylı maçı F.Bahçe 3-2 kazansa da sonrasında G.Saray ile oynanacak Süper Kupa derbisine protesto amacıyla çıkmamıştı. Yine geçen sezon deplasmanda namağlup olan F.Bahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. 1 yenilgiyle 99 puan toplayan Kanarya, tek mağlubiyetini evinde Trabzon'a karşı almıştı. Ligde oynadığı son 24 deplasman maçında 19 galibiyet elde eden F.Bahçe, bu karşılaşmalarda 22'sinde gol atıp, 15 maçta gol yemedi.

FRED DÖNDÜ, TS'DE EKSİK YOK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, kart cezasını tamamladı ve sahada olacak. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder'in tedavileri sürüyor. Trabzon'da ise şans bulamayan Serdar Saatçı sakat. Serkan Asan da sezon başı sakatlanmıştı. Malheiro kart sınırında. Daha önce Roma'yı çalıştırırken Trabzonspor ile 2 kez oynayıp kazanan Jose Mourinho, Şenol Güneş ile ilk kez karşı karşıya gelecek. İki deneyimli teknik adam taktiklerini konuşturacak. Mücadelenin hakemi de oldukça genç bir isim; Oğuzhan Çakır.