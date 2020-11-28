Süper Lig'de derbi heyecanı

AA 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:42 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:42

Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 20 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe rakip fileleri 17 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Bu sezonki lig maçlarında rakiplerini 4 kez konuk eden sarı-lacivertli ekip, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan elde eden siyah-beyazlı ekip ise 7. sırada yer alıyor.

Oynadığı 8 maçta 13 gol kaydeden Beşiktaş 14 de gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip 4 deplasman maçında ikişer galibiyet ve yenilgiyle 6 puan elde etti.