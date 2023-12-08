Süper Lig'de dev derbi! Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Trabzonspor mağlubiyeti ve Yukatel Adana Demirspor beraberliğinin ardından üst üste iç sahada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1, EMS Yapı Sivasspor'u da 4-1 mağlup eden sarı-lacivertliler ligde yeniden çıkışa geçti.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.

BECAO VE ZAJC FORMA GİYEMEYECEK



Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.

İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz.

CRESPO VE SAMET SINIRDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor.

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da yarınki maç öncesinde sınırda olan diğer isim.

KARTAL'IN DEĞİŞMEZLERİ TADİC VE SZYMANSKİ



Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon bütün maçlarda forma verdiği isimler Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oldu.

Her iki oyuncu da lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçta süre aldı.

Dusan Tadic ligde oynanan 14 maçta 6 gol atıp 5 asist yaparken, bu sezon bütün kulvarlarda 25 maçta 10 gol kaydedip 6 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Sebastian Szymanski'nin ise forma giydiği 25 maçta 10 golü ve 9 asisti bulunuyor. Polonyalı futbolcu, ligde boy gösterdiği 14 mücadelede 7 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı.

GÖZLER EDİN DZEKO'DA



Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Edin Dzeko, ligde 3 maç aradan sonra EMS Yapı Sivasspor filelerini havalandırarak gol sayısını 11'e çıkardı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumda en güvendiği isimlerden olan 37 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında takımının hücumdaki en önemli kozu olacak.