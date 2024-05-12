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Spor

Süper Lig'de düşme hattında büyük heyecan

Süper Lig'de bugün tüm karşılaşmalar saat 19.00'da başlayacak. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynanacak.

12 Mayıs 2024 Pazar 09:55 - Güncelleme:
Süper Lig'de düşme hattında büyük heyecan
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Süper Lig'in 36. haftası büyük bir heyecana sahne olacak.

Ligde tüm karşılaşmalar saat 19.00'da başlayacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren önemli maçlar oynanacak. İşte o maçlar;

Ligde 33 puanla 19. sırada yer alan Pendikspor, sahasında 49 puanlı Rizespor'u ağırlayacak.

16. sırada 37 puanlı Konyaspor, 42 puanla 12. sırada yer alan Samsunspor'u ağırlayacak.

18. sırada yer alan 34 puanlı Hatayspor, Mersin'de 14. sıradaki 39 puanlı Ankaragücü'nü ağırlayacak.

17. sırada bulunan 35 puanlı Gaziantep FK, 11. sıradaki 44 puanı bulunan Adana Demirspor'a konuk olacak.

DİĞER MAÇLAR

15. sırada 37 puanı bulunan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin kaybına göre şampiyonluk hesapları yapan 96 puanlı lider Galatasaray ile Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

13. sıradaki 41 puanlı Kayserispor, ligde 90 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen 16 puanlı İstanbulspor, ligde üçüncülük hesapları yapan 58 puanlı Trabzonspor'a konuk olacak

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