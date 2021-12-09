Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası

9 Aralık 2021 Perşembe 13:28 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:28

Emre Belözoğlu'nun gelişi ile birlikte ciddi bir çıkış yakalayan ve ligin en formda ekipleri arasında yer alan Medipol Başakşehir, zorlu Atakaş Hatayspor deplasmanında da önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Emre Belözoğlu yönetimindeki bu 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir, 19 puan toplayarak haftayı 25 puanla 5. sırada kapattı. Takımı 15. sırada devralan genç teknik adam, 7 haftada takımı 10 basamak yukarıya taşımayı başardı. Başakşehir'in bu başarısı rakamlara da ciddi şekilde yansıdı. Öyle ki Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geldiği haftadan itibaren oyuna dair hemen hemen her istatistikte zirvede yer aldı.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Turuncu-Lacivertli ekip; topla oynama, maç başına isabetli pas, isabetli şut, gol, gol beklentisi, net gol pozisyonu gibi önemli rakamlarda rakiplerini geride bıraktı. Ayrıca Başakşehir Emre hoca ile beraber olduğu süreçte Trabzonspor 'la birlikte yenilgi yaşamayan iki takımdan biri olarak dikkatleri üzerine çekti.

"ŞAMPİYONLUK NEDEN OLMASIN?"

Emre Belözoğlu dün TRTSPOR'a konuştu. Genç hoca, "Trabzonspor'u çok ciddi avantajlı görüyorum. Zor maçları var ama hiçbir zaman oyun disiplininden kopacaklarını zannetmiyorum. Başakşehir ile şampiyonluk... Niye olmasın? Hiçbir zaman başarıyı sahiplenmedik, aksine başarısızlığı sahiplendik. Birbirinden değerli teknik adamlarla çalıştım. Birini öne çıkarmak hakkaniyetsizlik olur. Hepsinin iyi yönlerini aldım. 'Bunu asla yapmam' dediğim şeyler de oldu. Günümüz hocalarını da takip edip sentez yapıyorum. Hayallerim hiç bitmeyecek" derken transfer gündemi hakkında da şunları söyledi: "Sinan Gümüş'le alakalı hiçbir tasarrufumuz yok. Oğuzhan Özyakup'la ilgili bir girişimimiz olmadı. Fakat sezon sonunda fırsatlar doğabilir. Kapılarımızı kapattık gibi algılanmasın. Visca'nın hayallerimiz için kalmasını isterim."