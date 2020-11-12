İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2020 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6839
  • EURO
    9,0826
  • ALTIN
    463.203
  • BIST100
    1271.75
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de en çok yenilgi alan takım Kayserispor oldu
Spor

Süper Lig'de en çok yenilgi alan takım Kayserispor oldu

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda başarılı olmanın mücadelesini veren Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 8 haftada en çok mağlubiyet alan takım oldu.

IHA12 Kasım 2020 Perşembe 23:10 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:10
ABONE OL

8 haftada 7 müsabakaya çıkan sarı kırmızılı takım 2 galibiyet alırken 5 kez de mağlup oldu. Hes Kablo Kayserispor, ligde Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarını 1-0’lık sonuçlarla galip tamamlarken Alanyaspor, Erzurumspor, Sivasspor, Rizespor ve Hatayspor maçlarını yenik noktaladı.

Kayserispor’dan sonra Trabzonspor, Gençlerbirliği, Denizlispor ve Ankaragücü de Süper Lig’de 4’er yenilgi ile bulunuyor. Ligde hiç mağlubiyeti olmayan takım ile Alanyaspor. Akdeniz ekibi ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.