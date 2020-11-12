Süper Lig'de en çok yenilgi alan takım Kayserispor oldu

IHA 12 Kasım 2020 Perşembe 23:10 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:10

8 haftada 7 müsabakaya çıkan sarı kırmızılı takım 2 galibiyet alırken 5 kez de mağlup oldu. Hes Kablo Kayserispor, ligde Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarını 1-0’lık sonuçlarla galip tamamlarken Alanyaspor, Erzurumspor, Sivasspor, Rizespor ve Hatayspor maçlarını yenik noktaladı.

Kayserispor’dan sonra Trabzonspor, Gençlerbirliği, Denizlispor ve Ankaragücü de Süper Lig’de 4’er yenilgi ile bulunuyor. Ligde hiç mağlubiyeti olmayan takım ile Alanyaspor. Akdeniz ekibi ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik aldı.