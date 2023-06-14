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Spor

Süper Lig'de en fazla penaltıdan gol atan takım Fenerbahçe oldu

Spor Toto Süper Lig'de gol karnesi çıkarıldı. Fenerbahçe, ligin en fazla penaltıdan gol kaydeden takımı oldu.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Süper Lig'de en fazla penaltıdan gol atan takım Fenerbahçe oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu sona erdi. Ligde atılan gollerin de karnesi çıkarıldı. Ligde en çok gol atan takım Fenerbahçe olurken en fazla penaltı golü atan takım da sarı lacivertli ekip oldu. Süper Lig'de Fenerbahçe 15 penaltı golü, Trabzonspor ile Ümraniyespor 9'ar penaltı golü atarken Kayserispor ise 6 kez penaltı atışından gol buldu.

Ligde en fazla kendi kalesine gol atan takım ise 3'er gol ile Konyaspor, Beşiktaş, Karagümrük oldu. Kayserispor meşin yuvarlağı kendi kalesine hiç göndermeyen ekipler arasında yer aldı. Kafa vuruşu ile en çok gol atan takım ise 14'er gol ile lig şampiyonu Galatasaray ile Konyaspor oldu. Ligi 9. sırada tamamlayan Kayserispor ise 10 kez kafa golü buldu.

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