Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev yapan Ersun Yanal Akdeniz ekibinden ayrılmış, Antalyaspor'da takımın başına futbolcusu Nuri Şahin'i getirmişti. Yaklaşık 3 hafta önce Akdeniz ekibinden ayrılan Ersun Yanal'ın Süper Lig'i ekibine takip ettirdiği ve teklif beklediği öğrenildi.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın teknik ekibine Süper Lig'i yakından takip ettirerek analiz ettirdiği öğrenildi. Bodrum'da yatında tatil yapan Ersun Yanal'ın tekliflere açık olduğu ancak henüz teklif almadığı belirtildi.
Çalıştırdığı Takımlar:
1990-1996 – Sarayköyspor
1996-1996 – Denizlispor
1997-1998 – Yeni Salihlispor
1998-2000 – Denizlispor
2000-2002 – Ankaragücü
2002-2004 – Gençlerbirliği
2004-2005 – Türkiye Millî Futbol Takımı
2005-2007 – Vestel Manisaspor
2007-2009 – Trabzonspor
2011-2013 – Eskişehirspor
2013-14: Fenerbahçe - Süper Lig Şampiyonluğu
2014-15: Trabzonspor
2016- 17: Trabzonspor
2018-2020 - Fenerbahçe
2020-2021- Antalyaspor
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