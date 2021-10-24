Star.com.tr 24 Ekim 2021 Pazar 07:39 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 07:39

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev yapan Ersun Yanal Akdeniz ekibinden ayrılmış, Antalyaspor'da takımın başına futbolcusu Nuri Şahin'i getirmişti. Yaklaşık 3 hafta önce Akdeniz ekibinden ayrılan Ersun Yanal'ın Süper Lig'i ekibine takip ettirdiği ve teklif beklediği öğrenildi.

ERSUN YANAL BODRUM'DA TATİLDE

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın teknik ekibine Süper Lig'i yakından takip ettirerek analiz ettirdiği öğrenildi. Bodrum'da yatında tatil yapan Ersun Yanal'ın tekliflere açık olduğu ancak henüz teklif almadığı belirtildi.

ERSUN YANAL'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Çalıştırdığı Takımlar:

1990-1996 – Sarayköyspor

1996-1996 – Denizlispor

1997-1998 – Yeni Salihlispor

1998-2000 – Denizlispor

2000-2002 – Ankaragücü

2002-2004 – Gençlerbirliği

2004-2005 – Türkiye Millî Futbol Takımı

2005-2007 – Vestel Manisaspor

2007-2009 – Trabzonspor

2011-2013 – Eskişehirspor

2013-14: Fenerbahçe - Süper Lig Şampiyonluğu

2014-15: Trabzonspor

2016- 17: Trabzonspor

2018-2020 - Fenerbahçe

2020-2021- Antalyaspor