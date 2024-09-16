Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ise 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
İŞTE DERBİ TARİHLERİ...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak.