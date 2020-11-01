01 Kasım 2020 Pazar 23:06 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 23:11

Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız.

Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

6 MAÇTA 4 YENİLGİ

Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet almıştı.