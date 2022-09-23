Süper Lig'de genç futbolcu sorunu... Forma şansı verilmiyor!

Ligde geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33'te kaldı.
Genç futbolculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi. Bu zaman dilimi, toplam sürenin sadece yüzde 2,43'ünü teşkil ediyor.
- 5 takım hiç genç futbolcu oynatmadı
Süper Lig'deki 19 takım, statü gereği maç kadrolarına en az 2'şer genç futbolcuya yer verse de Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor bu oyunculara hiç şans tanımadı. Ligdeki diğer 15 takımda ise 7'si yabancı 33 genç futbolcu, kısa sürelerle forma giydi.
Beşiktaş, iki genç kalecisi sayesinde 21 yaş altı oyunculara 911 dakikayla en fazla süre veren kulüp pozisyonunda yer aldı.
Ligde forma şansı verilen genç oyuncular ve bu oyuncuların görev yaptığı süreler şöyle:
SÜPER LİG'DE FORMA GİYEN 21 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR VE GÖREV SÜRELERİ
Kulüp
Toplam Süre (Dakika)
Futbolcu
Yaş
Süre (Dakika)
Beşiktaş
911
Ersin Destanoğlu
21
450
Berkay Vardar
19
244
Emre Bilgin
18
180
Emrecan Uzunhan
21
37
Giresun
521
Borja Sainz Egusquiza
21
504
Mert Han Kurt
20
11
Talha Ülvan
21
5
Kadir Seven
19
1
Alanya
471
Yusuf Özdemir
21
253
Oussama Targhalline
20
143
Erencan Yardımcı
20
75
Galatasaray
289
Emin Bayram
19
225
Yusuf Demir
19
43
Kazımcan Karataş
19
13
Hamza Yiğit Akman
18
8
Kayseri
196
Arif Kocaman
19
180
Baran Ali Gezek
17
16
Trabzon
189
Muhammet Taha Tepe
21
180
Naci Ünüvar
19
9
Antalya
151
Gökdeniz Bayrakdar
21
151
Kasımpaşa
103
Yasin Özcan
16
52
Erdem Çetinkaya
21
31
Berat Kalkan
19
12
Oğuzhan Efe Yılmaz
19
8
Karagümrük
89
Emir Tintiş
18
80
Efecan Mızrakçı
18
9
Ümraniye
49
Nika Gagnidze
21
46
Fatih Yiğit Şanlıtürk
19
3
Fenerbahçe
31
Arda Güler
17
31
Hatay
21
Bertuğ Özgür Yıldırım
20
21
Gaziantep
12
Luka Stankovski
20
12
Toplam
3.033
- Alt yapıdan gelip forma bulan oyuncu sayısı 4
Ligde bu sezon profesyonel sözleşme imzalanıp forma verilen oyuncu sayısı 4'te kaldı.
Karagümrük'te 18 yaşındaki Emir Tintiş 80 dakika ve Efecan Mızrakçı da 9 dakika formalarını terletebildiler.
Kasımpaşa'da 16 yaşındaki Yasin Özcan 2 müsabakada toplam 52 dakika görev yaparken, Kayserispor'da 17 yaşındaki Baran Ali Gezek 16 dakikalığına yeşil zeminde boy gösterdi.
- Süper Lig, Avrupa'da gençlere en az forma verilen lig
Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleri ile kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği lig konumunda bulunuyor.
Bu kategoride 21 yaş altı futbolculara en fazla forma veren lig Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie oldu. Hollanda'da geride kalan 7 haftada, 116 genç futbolcu toplam sürenin yüzde 22,48'inde forma giydi.
Avrupa'nın 5 büyük liginde ise gençlere en fazla rağbet yüzde 12.82'lik oranla Fransa Lig 1'de gerçekleşti.
Türkiye ve Avrupa'nın ilk 10 ülkesinde forma giyen 21 yaş altı futbolcu sayısı ve bu oyuncuların toplam süredeki görev oranları şöyle:
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