Süper Lig'de genç futbolcu sorunu... Forma şansı verilmiyor!

Ligde geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33'te kaldı.

Genç futbolculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi. Bu zaman dilimi, toplam sürenin sadece yüzde 2,43'ünü teşkil ediyor.

- 5 takım hiç genç futbolcu oynatmadı

Süper Lig'deki 19 takım, statü gereği maç kadrolarına en az 2'şer genç futbolcuya yer verse de Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor bu oyunculara hiç şans tanımadı. Ligdeki diğer 15 takımda ise 7'si yabancı 33 genç futbolcu, kısa sürelerle forma giydi.

Beşiktaş, iki genç kalecisi sayesinde 21 yaş altı oyunculara 911 dakikayla en fazla süre veren kulüp pozisyonunda yer aldı.

Ligde forma şansı verilen genç oyuncular ve bu oyuncuların görev yaptığı süreler şöyle: