Süper Lig'de Giresunspor fırtınası

AA 6 Aralık 2021 Pazartesi 15:36 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 15:36

Sezona istediği gibi başlayamayan yeşil beyazlı ekip, ilk 7 haftada sadece 2 puan alabildi. Ligin 8'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, 44 yıl aradan sonra yeniden mücadele ettiği ligde ilk 3 puanı aldı ve kötü gidişatına "dur" dedi.

Göztepe karşılaşmasıyla birlikte GZT Giresunspor, son 8 maçta çıkış yakaladı. Bu karşılaşmalarda sadece bir kez kaybeden Giresun ekibi, 5 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.

Aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken GZT Giresunspor, 14. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

Yeşil beyazlılar, oynadığı 15 karşılaşmada topladığı 19 puanla Süper Lig'de maç fazlasıyla 12. sırada yer alıyor.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, AA muhabirine, ligde yakaladıkları başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Gelecek haftalarda çıkışlarını sürdürerek ligde adlarından daha fazla söz ettireceklerini belirten Akgün, "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecek haftalarda daha da başarılı sonuçlara imza atacağız. GZT Giresunspor bu ligde kalıcı olacak." dedi.