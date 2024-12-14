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Spor

Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

IHA14 Aralık 2024 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün 2 maç oynanacak. Çaykur Rizespor, saat 16.00'da Konyaspor'u konuk edecek. Hakem Alper Akarsu'nun düdük çalacağı mücadelede Murat Ergin Gözütok ile Murat Temel yardımcılılarını yapacak. Maçın 4. hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Saper Barış Saka oturacak. AVAR'da Hakan Yemişken eşlik edecek.

Günün ikinci karşılaşması Corendon Alanyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak. Emre Kargın'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Kargın'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak. Bu maçın VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da Kerem Ersoy görev yapacak.

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