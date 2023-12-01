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Spor

Süper Lig'de haftanın fikstürü

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. İşte haftanın fikstürü...

AA1 Aralık 2023 Cuma 11:06 - Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın fikstürü
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Trendyol Süper Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Bugün:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya OBA)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

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