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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

22 Kasım Cuma:

20.30: Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

17.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 Kasım Pazar:

14.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Gaziantepspor: Hüseyin Göçek

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