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Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trednyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

22 Ağustos 2024 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın, 24 Ağustos Cumartesi ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

21.00 Alanyaspor - Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

24 Ağustos Cumartesi

19.15 Sivasspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük

21.45 Galatasaray - Gaziantep FK (Ertelendi)

21.45 Bodrum FK - Konyaspor: Çağdaş Altay

25 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.15 Samsunspor - Başakşehir (Ertelendi)

21.45 Antalyaspor - Hatayspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Turgut Doman

26 Ağustos Pazartesi

21.00 Trabzonspor - Kayserispor (Ertelendi)

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