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Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

18 AĞUSTOS CUMA:

21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka

21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

19 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge

21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam

21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler

21 AĞUSTOS PAZARTESİ:

21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın

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