Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide Halil Umut Meler görev alacak.

Ligde 9. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

23 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler