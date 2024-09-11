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Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte derbiyi yönetecek isim

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesini Ali Şansalan yönetecel.

11 Eylül 2024 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte derbiyi yönetecek isim
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Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük

Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün

Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

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