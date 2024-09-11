Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:
Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük
Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan