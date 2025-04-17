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Spor

Süper Lig'de haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın perdesi yarın oynanacak 2 karşılaşmayla açılacak.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın perdesi açılıyor
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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçlarında lider Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek, Atakaş Hatayspor da iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)

19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)

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