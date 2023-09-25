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Spor

Süper Lig'de haftanın puan durumu!

Süper Lig'in 6. haftası tek maçla tamamlandı. Alanyaspor'u deplasmanda yenerek 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

25 Eylül 2023 Pazartesi 23:56 - Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın puan durumu!
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor'u ağırlayan Atakaş Hatayspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe gibi ligde bir maçı eksik olan Galatasaray da konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, puanını 13'e çıkardı ve haftayı ikinci sırada kapattı.

SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-İstanbulspor: 2-0

Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1

RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2

Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: 2-0

Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: 2-1

MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-1

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 3-2

7. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)

1 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

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