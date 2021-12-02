İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4054
  • EURO
    15,2398
  • ALTIN
    764.982
  • BIST100
    1880.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de hakemler açıklandı! Liderin maçına Fırat Aydınus
Spor

Süper Lig'de hakemler açıklandı! Liderin maçına Fırat Aydınus

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor'u konuk edeceği maçta Fırat Aydınus düdük çalacak.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 12:35
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mete Kalkavan

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.