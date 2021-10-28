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Spor

Süper Lig'de hakemler belli oldu! Liderin maçına Halil Umut Meler...

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u konuk edeceği müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak.

DHA28 Ekim 2021 Perşembe 12:39 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 12:39
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Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

29 Ekim Cuma

20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar

13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

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