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Spor

Süper Lig'de heyecan dorukta! İşte futbolda 20. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 20. hafta programını duyurdu. Haftanın ilk maçı Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
Süper Lig'de heyecan dorukta! İşte futbolda 20. hafta programı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Haftanın ilk maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

18 Ocak Cumartesi:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)

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