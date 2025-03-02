Süper Lig'de bugün büyük bir heyecan yaşanacak. Zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe arka arkaya sahne alacak. Lider Cim-Bom, 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. 20.30'da ise Kanarya, seyircisi önünde Emre Belezoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'u ağırlayacak. Kıyasıya bir şekilde devam eden şampiyonluk yarışında iki takım arasında 6 puanlık fark bulunuyor. Bugün oynanacak olan zorlu karşılaşmalar sonrası puan durumunun nasıl bir şekil alacağı ise merak konusu...

BURUK YEDEK KULÜBESİNDE YOK

G.Saray, ligde 24 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-Kırmızılar, son 23 deplasman mücadelesinde de kaybetmedi. Kasımpaşa ise iç sahadaki son 4 maçında kaybetmedi. Teknik Direktör Okan Buruk, 1 maçlık cezası nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Yunus Akgün de cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılılar'da Osimhen ve Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında. İki futbolcu, sarı kart görmesi durumunda Alanya maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Cim-Bom'da sakatlığı bulunan Jakobs, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

KANARYA'DA 3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-Lacivertliler'in rakibi Antalyaspor ise ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. G.Saray maçından sonra yaptığı açıklamalar sonrası ceza alan Teknik Direktör Mourinho takımını bu zorlu karşılaşmada yalnız bırakacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlık sebebiyle Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kanarya'da Kostic, Mert Hakan ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.