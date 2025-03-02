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Spor

Süper Lig'de iki dev maç! Fenerbahçe ve Galatasaray arka arkaya sahne alacak!

Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yolunda iki önemli maça çıkacak. Sarı lacivertli ekip sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılı ekipse deplasmanda 4 maçtır yenilmeyen Kasımpaşa'ya konuk olacak.

AKŞAM2 Mart 2025 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Süper Lig'de iki dev maç! Fenerbahçe ve Galatasaray arka arkaya sahne alacak!
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Süper Lig'de bugün büyük bir heyecan yaşanacak. Zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe arka arkaya sahne alacak. Lider Cim-Bom, 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. 20.30'da ise Kanarya, seyircisi önünde Emre Belezoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'u ağırlayacak. Kıyasıya bir şekilde devam eden şampiyonluk yarışında iki takım arasında 6 puanlık fark bulunuyor. Bugün oynanacak olan zorlu karşılaşmalar sonrası puan durumunun nasıl bir şekil alacağı ise merak konusu...

BURUK YEDEK KULÜBESİNDE YOK

G.Saray, ligde 24 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-Kırmızılar, son 23 deplasman mücadelesinde de kaybetmedi. Kasımpaşa ise iç sahadaki son 4 maçında kaybetmedi. Teknik Direktör Okan Buruk, 1 maçlık cezası nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Yunus Akgün de cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılılar'da Osimhen ve Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında. İki futbolcu, sarı kart görmesi durumunda Alanya maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Cim-Bom'da sakatlığı bulunan Jakobs, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

KANARYA'DA 3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-Lacivertliler'in rakibi Antalyaspor ise ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. G.Saray maçından sonra yaptığı açıklamalar sonrası ceza alan Teknik Direktör Mourinho takımını bu zorlu karşılaşmada yalnız bırakacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlık sebebiyle Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kanarya'da Kostic, Mert Hakan ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

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