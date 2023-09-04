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Spor

Süper Lig'de ikinci ayrılık: Erdal Güneş

Sezona 4 maçta puansız başlayan Gaziantep FK'de Teknik Direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı.

4 Eylül 2023 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
Süper Lig'de ikinci ayrılık: Erdal Güneş
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Teknik Direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı.

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Sezona istediği gibi başlayamayan, 4 maçta puan alamayan ve yalnızca 2 gol atıp, 10 gol yiyen Gaziantep FK'da Erdal Güneş'in görevine son verildiği açıklandı.

Gaziantetp Fk yaptuğı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz. " ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdal Güneş, Emre Belözoğlu'nun ardından Trendyol Süper Lig'de takımdan ayrılan 2. isim oldu.

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