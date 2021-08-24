Süper Lig'de ikinci hafta tamamlandı! İşte puan durumu ve gelecek hafta programı

Ligde Altay, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor, ilk iki haftayı kayıpsız geçti. Altay, ikinci haftayı da averajla lider tamamladı.
Süper Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 1-1
Kasımpaşa-GZT Giresunspor: 2-0
Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Altay: 1-4
Gaziantep-Beşiktaş: 0-0
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 2-1
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-1
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 2-1
PUAN DURUMU
Süper Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.ALTAY
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|2.TRABZONSPOR
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|6
|3.GALATASARAY
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|6
|4.FENERBAHÇE
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|6
|5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|6.BEŞİKTAŞ
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|4
|7.KASIMPAŞA
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|4
|9.AYTEMİZ ALANYASPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|3
|10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|3
|11.ATAKAŞ HATAYSPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|12.GAZİANTEP
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|13.ADANA DEMİRSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|14.GÖZTEPE
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|16.YUKATEL KAYSERİSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|17.ÇAYKUR RİZESPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|18.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|20.GZT GİRESUNSPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|0
3. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Ağustos Cuma:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Adana)
28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
29 Ağustos Pazar:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.15 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Altay-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)