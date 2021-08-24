Süper Lig'de ikinci hafta tamamlandı! İşte puan durumu ve gelecek hafta programı

AA 24 Ağustos 2021 Salı 00:58 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 00:58

Ligde Altay, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor, ilk iki haftayı kayıpsız geçti. Altay, ikinci haftayı da averajla lider tamamladı.

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 1-1

Kasımpaşa-GZT Giresunspor: 2-0

Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Altay: 1-4

Gaziantep-Beşiktaş: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 2-1

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-1

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 2-1

PUAN DURUMU



Süper Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P 1.ALTAY 2 2 0 0 7 1 6 2.TRABZONSPOR 2 2 0 0 7 2 6 3.GALATASARAY 2 2 0 0 4 1 6 4.FENERBAHÇE 2 2 0 0 3 0 6 5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 2 0 0 3 1 6 6.BEŞİKTAŞ 2 1 1 0 3 0 4 7.KASIMPAŞA 2 1 1 0 3 1 4 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 2 1 1 0 3 2 4 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 2 1 0 1 2 4 3 10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 2 5 3 11.ATAKAŞ HATAYSPOR 2 0 1 1 2 3 1 12.GAZİANTEP 2 0 1 1 2 3 1 13.ADANA DEMİRSPOR 2 0 1 1 1 2 1 14.GÖZTEPE 2 0 1 1 1 2 1 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 2 0 1 1 1 3 1 16.YUKATEL KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 4 1 17.ÇAYKUR RİZESPOR 2 0 1 1 0 3 1 18.DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 0 0 2 1 3 0 19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 1 3 0 20.GZT GİRESUNSPOR 2 0 0 2 0 4 0

3. HAFTA PROGRAMI



Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Ağustos Cuma:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Adana)

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

29 Ağustos Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.15 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Altay-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)