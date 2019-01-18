Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor! İşte Akhisarspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, ikinci yarının açılış maçında deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma 20:30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Akhisarspor: Fatih - Lopes - Caner - Sissoko - Güray - Aykut - Serginho - Onur - Josue - Barbosa - Manu
Beşiktaş: Karius - Gökhan Gönül - Vida - Mirin - Caner - Atiba - Dorukhan - Lens - Ljajic - Güven - Burak Yılmaz
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