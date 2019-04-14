Süper Lig'de ikinci yarının en golcü ismi Burak Yılmaz
Beşiktaş’ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 10. maçında 8. golünü attı ve ligin ikinci yarısının en skorer ismi oldu.
Beşiktaş taraftarının transferine tepki gösterdiği Burak Yılmaz, performansıyla kısa sürede tribünlerin sevgilisi olmayı başardı.
Yıldız futbolcu, siyah-beyazlı formayla 10 maça çıkarken, 8 gol ve 1 asist üretti. Bu gollerin 7'si Vodafone Park'ta geldi. 2019 yılında geride kalan maçlar itibarıyla ligin en skorer ismi olan Burak, takımının kazandığı 10 puana direkt katkı sağlarken Başakşehir'e karşı oynadığı son 9 karşılaşmada ise 10 kez ağları havalandırmayı başardı.
Siyah-beyazlı futbolseverler dünkü golü sonrası 34 yaşındaki oyuncuyu bağrına bastı. Karşılaşmanın ardından da Burak Yılmaz için tezahüratlar vardı.
(Sabah)
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