Süper Lig'de bu haftaya, kırmızı kart gören takımların aldığı puanlar damga vurdu. Ligde mücadele eden 6 takım toplam 7 kırmızı kart gördü. Evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Konyaspor, 9 kişi kalmasına rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Rakibini 1-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Yeşil-Beyazlılar'da, 27. dakikada Melih Bostan ve 64. dakikada Ndao kırmızı kart gördü.

Benzer bir başarıyı Hatayspor da gerçekleştirdi. Lige tutunma mücadelesi veren Hatay, 10 kişi kalmasına rağmen evinde Sivaspor'u 3-2'lik skorla geçti. Ev sahibinde 78. dakikada Calvo kırmızı gördü. Ligin flaş takımlarından Samsun, 1 oyuncu eksik kalmasına rağmen şampiyonluk mücadelesi veren F.Bahçe deplasmanından 1 puan aldı. Karadeniz ekibinde 75'te Mouandilmadji kırmızı kart gördü. Göztepe deplasmanından 1 puanla dönen Eyüpspor da maçı eksik tamamlayan ekiplerden oldu. Eyüp'te 74. dakikada Tayfur Bingöl atıldı. Kırmızı görüp puan alamayan takımlar ise Başakşehir ve Ç.Rize. Trabzon'u konuk eden Başakşehir'de 64. dakikada Deniz Türüç oyundan atıldı. İstanbul ekibi, Trabzon'a 3-0 kaybetti. Rizespor, evinde Bodrumspor'a 2-0 mağlup olurken 40. dakikada Samet Akaydin kırmızı gördü.